Angola: Luísa Fançony, lauréate dans la catégorie de journalisme culturel

Luanda — La présentatrice des programmes Redécouvrir Afrique et Afrikiya, Maria Luisa Fançony est la lauréate du Prix national de la culture et des arts en 2017, dans la catégorie de journalisme culturel.

Selon le jury, le travail de la journaliste a toujours excellé pour l'approche didactique, la qualité dans le développement esthétique et narratif, la longévité, l'engagement et la persévérance dans la thématique, dans le traitement journalistique et la divulgation des aspects de la culture angolaise et africaine.

Maria Luísa Fançony est née dans la municipalité de Luau, dans la province de Moxico, mais avec un an et six mois, elle a déménagé à Bié, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans.

Luísa Fançony a commencé très tôt sa carrière journalistique à la radio Clube do Bié en tant que collaboratrice et, dans cette condition, elle a travaillé aussi à la radio Clube do Lobito.

Elle se déplacera à Luanda à l'invitation de José Maria Almeida, qui avait des programmes dans l'émetteur catholique d'Angola. Parce que ce sont des programmes très modernes et que la thématique ne convenait pas très bien à sa voix, elle est allée travailler à la Radio Voz de Luanda, où elle a produit un programme intitulé Hora da Mulher et d'autres divertissements.

Mais c'est au Portugal qu'elle a rejoint le radiodiffuseur officiel de l'Angola, en tant que réalisatrice de programme. A la Radio Nationale d'Angola, elle a été directrice des programmes, en même temps qu'elle réalisait des programmes comme "Para Mulher" et "Reencontrar a África".

En 1992, elle fonde Luanda Antena Comercial (LAC) avec Mateus Gonçalves et José Rodrigues, dont elle est la directrice.