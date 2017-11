Angola: Le gouverneur ouvre la saison agricole 2017/2018 de Bengo

Caxito — La campagne agricole 2017/2018 dans la province de Bengo a été ouverte mardi, dans la localité de Kissomeira, municipalité de Dande, par le gouverneur provincial, João Bernardo de Miranda.

Prenant la parole lors de l'acte, le gouvernant a dit que l'Exécutif soutenait les familles paysannes afin d'augmenter les zones de culture et de productivité, agissant auprès des opérateurs agricoles dans la préparation de nouvelles zones de culture.

Il a appelé les agriculteurs un plus grand engagement, en tirant parti des ressources disponibles pour augmenter la production de maïs et d'autres produits à la fin de cette campagne agricole, contribuant ainsi à la diversification de l'économie et l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Selon João Miranda, la culture du maïs à grande échelle n'est pas une tradition dans le nord du pays, mais la coopérative de Kissomeira a démontré récemment la capacité de produire ce type de céréales.

Il a indiqué que la techniciens liés à l'agriculture et à l'étude du sol disaient que la localité de Kissomeira a un sol exceptionnellement unique.

«C'est un don de Dieu, nous avons un sol si fertile et bon pour nous donner la bonne nourriture et c'est ma plus grande satisfaction et les agriculteurs de Kissomeira ont fait bon usage de cette terre fertile», a-t-il dit.

Les paysans organisés en associations et coopératives ont bénéficié d'intrants agricoles, des semences du maïs amélioré et d'engrais.

L'ouverture de la saison agricole 2017/2018 a été témoignée par des responsables de l'Unaca, de l'Institut de développement agraire (IDA), de l'administration municipale de Dande et les autorités traditionnelles.