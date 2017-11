Congo-Kinshasa: Un député jugé pour viol, insurrection et crime contre l'humanité

Il est aussi accusé de l'assassinat d'un défenseur local des droits de l'homme, le 17 mars 2016. Et sans Evariste Kasali, et son acharnement à dénoncer ces crimes, ce procès n'aurait sans doute pas eu lieu.

Et dans un pays dans lequel, effectivement, les politiques et militaires ne sont pas souvent inquiétés pour des crimes graves ».

Finalement avec l'appui d'ONG locales et internationales, ces victimes ont fini par être entendues par la justice militaire congolaise et le gouvernement central, qui s'est impliqué pour obtenir la levée d'immunité du député Batumike, malgré les réticences de l'Assemblée provinciale.

Entre 2013 et 2016, ils s'en sont donc pris à une quarantaine de fillettes de Kavumu, la nuit, alors que les parents dormaient. Ces miliciens endormaient leurs victimes avec une drogue, racontent les avocats. La plus jeune des victimes avait à peine un an.

Ce député a été inculpé pour avoir entretenu une milice qui a attaqué des positions des forces de sécurité et a violé 46 victimes entre 2013 et 2016, des fillettes de moins de 10 ans, longtemps laissées seules face à leurs bourreaux.

