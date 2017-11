Maroc/Cote d'Ivoire: Boutaïb triple les chances des Lions

"Avant même de devenir international, je voulais déjà voir à tout prix l'équipe se qualifier pour la Coupe du Monde", confie celui qui est devenu international en 2016. "Ce serait fabuleux de se qualifier. J'ai déjà participé à la CAN et j'espère maintenant pouvoir vivre la Coupe du Monde."

"Marquer trois buts dans un match aussi important et au stade de Casablanca, où l'atmosphère est fantastique, cela constitue un moment formidable", savoure Boutaïb au micro de FIFA.com. "J'ai ressenti beaucoup de bonheur et de fierté. J'avais déjà marqué lors de la victoire 6:0 contre le Mali en août.

La porte était entrouverte et Khalid Boutaïb s'est chargé de l'ouvrir en grand en inscrivant un triplé contre le Gabon, éliminant ainsi les Panthères et donnant un solide espoir aux Marocains d'être présents en Russie. Un nul à Abidjan suffit désormais aux Lions de l'Atlas pour s'inviter à la Coupe du Monde.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.