Angola: L'internationalisation et la municipalisation parmi les priorités culturelles

Luanda — L'internationalisation de la culture angolaise, la promotion d'actions de diffusion, la préservation, la valorisation des traits culturels et identitaires nationaux à l'étranger, et la la municipalisation des services culturels mériteront une attention particulière du ministère de la Culture, a affirmé mardi, à Luanda, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

Pour atteindre les objectifs fixés, la ministre a souligné, entre autres actions, le renforcement du partenariat avec le secteur privé, afin de chercher des fonds qui contribuent à la mise en œuvre de mesures visant à valoriser de plus en plus la culture angolaise, et une plus grande implication des Attachés culturels.

Carolina Cerqueira, qui parlait lors de la cérémonie de divulgation des créateurs honorés avec le Prix National de la Culture et des Arts en 2017, elle a souligné que les attachés culturels devraient être plus dynamique, actifs et proactifs dans la promotion de l'image culturelle du pays à l'étranger, outre plaidoyer pour des appuis visant aider dans la consolidation de la culture angolaise.

Selon la gouvernante, il est prévu, à l'exemple de ce qui est arrivé avec le projet Mbanza-Kongo, de créer des synergies dans la recherche de soutien financier et de connaissances pour l'exécution des processus du Corridor Kwanza, du Mémorial de Cuito Cuanavale et des peintures de Tchitundu Hulu, compte tenu de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Dans l'agenda du ministère de la Culture, il est encore prévu la réhabilitation, l'équipement et la modernisation des musées et monuments nationaux, en leur donnant une nouvelle image, car ils préservent l'histoire de l'Angola.

Dans son programme pour les cinq prochaines années, le ministère a également dans son portefeuille la création d'un fonds pour soutenir les artistes, encourager les habitudes de lecture, réactiver l'industrie culturelle, moderniser les bibliothèques et créer des bibliothèques mobiles.

En ce qui concerne les lauréats du Prix National de la Culture et des Arts en 2017, dans les différentes catégories artistiques, la ministre Carolina Cerqueira a avancé qu'ils méritent pour le travail accompli au cours des années au nom de la culture angolaise.