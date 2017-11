Angola: Santa Ernesto - Le pays a besoin de l'aide de volontaires

"Plus que le don, le volontaire aide et avec cette hypothèse parvient à construire une société plus juste et solidaire", a-t-il dit.

La responsable a défendu la nécessité pour chaque citoyen de devenir un volontaire et de mobiliser sa famille, ses amis et ses voisins sur son importance dans le développement social, soulignant qu'il ne peut y avoir de communauté participative sans des familles unies.

"Le travail bénévole, pour diverses raisons humanitaires, religieuses ou politiques, a toujours été réalisé par des organisations de la société civile, en mettant l'accent sur les églises, les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations", a-t-elle indiqué.

Luanda — Le moment où l'Angola vit actuellement nécessite la contribution de toutes les organisations de la société civile, et le volontariat joue un rôle fondamental dans les actions de solidarité, a indiqué mardi, la technicienne du ministère de l'Action sociale, Famille et Promotion de la Femme, Santa Ernesto.

