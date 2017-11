Zimbabwe: Grâce Mugabe va-t-elle réussir à succéder à Robert Mugabe ?

L'alliance annoncée en mai entre Morgan Tsvangirai, figure de l'opposition et Joice Mujuru, ancienne vice-présidente de Mugabe saura-t-elle se consolider et conquérir un peuple en attente d'alternance?

De plus, le système en place est suffisamment pernicieux et inique[2] qu'il semble ignorer le sort de tout un peuple constamment sacrifié sur l'autel de luttes de pouvoir pour le pouvoir.

Ce n'est un secret pour personne, le Zimbabwe traverse une grave crise. Et le vieux combattant de l'indépendance, dépassé et probablement atteint de sénilité est incapable de le juguler.

On est donc bien loin de se douter que cette nouvelle séquence dans la course à la succession du vieux Bob, déroule un vieux stratagème qui est de coutume dans toutes les dictatures ou pouvoirs monolithiques: à chaque fois que de besoin, l'argument de complots est brandi pour écarter des adversaires gênants.

Ce potentiel successeur du président sur la sellette depuis quelques mois est accusé officiellement de "déloyauté", indique france24.com. Selon le ministre de l'Information Simon Khaya Moyo, "le vice-président a systématiquement et constamment fait preuve de manque de loyauté, de manque de respect, de malhonnêteté et de manque de sérieux".

Au Zimbabwe, la lutte pour la succession de Robert Mugabe, 93 ans et plus vieux président en exercice de la planète fait rage.

