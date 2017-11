Tunisie/Libye: Msakni au premier plan au bon moment

La Tunisie a disputé sa première Coupe du Monde de la FIFA™ à Argentine 1978. Après une longue absence, elle a disputé France 1998, Corée/Japon 2002 et Allemagne 2006. Aux abonnés absents à Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, les Aigles de Carthage sont proches de la qualification pour Russie 2018.

Je ne me souviens pas que nous les ayons battus ou qu'ils nous aient battus facilement. Ces matches se terminent à chaque fois par 1:0 ou 2:1. Ce match est une question de vie ou de mort pour la Tunisie. Nous devrons être bien préparés et concentrés dès le coup d'envoi".

Nous avons joué avec la grinta ces derniers temps, grâce aux trois joueurs du milieu de terrain. Ferjani Sassi, Ghailene Chaalali, et Mohamed Amine Ben Amor ont permis à notre équipe d'aller de l'avant et lui ont apporté ce qu'il lui manquait".

Msakni a joué un rôle déterminant dans le parcours de la Tunisie. Alors que les Aigles de Carthage étaient menés d'un but face à la Guinée à Conakry, il a inscrit un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, offrant une bouffée d'oxygène à ses partenaires. Il a terminé le match avec un triplé et une contribution dans le quatrième but.

Le match face à la RD Congo à Kinshasa a été l'un des plus difficiles pour les Tunisiens. Ils ont été menés et dominés avant d'obtenir un nul au goût de victoire qui leur a permis de rester premiers du groupe avec trois points d'avance.

Les résultats obtenus par les Aigles de Carthage sont le fruit d'un long travail du sélectionneur Nabil Maaloul et de ses joueurs, qui ont appliqué ses consignes et exploité leurs talents individuels pour faire la différence.

