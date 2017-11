Afrique: A qui les 3 dernières places pour la Coupe du monde ?

c) plus grand nombre de points obtenus après les matches de groupes entre les équipes concernées ;

Si, sur la base des deux critères susmentionnés, deux équipes ou plus sont ex æquo, leur classement sera déterminé comme suit :

L'Egypte et le Nigeria sont déjà assurés d'être de la fête, et la dernière journée permettra de dégager les trois derniers lauréats. FIFA.com présente les différents scénarios possibles pour cette ultime journée de compétition préliminaire.

· L'Egypte et le Nigeria sont déjà qualifiés. Il reste trois billets à distribuer pour les premiers des Groupes A, C et D. Présentation des scénarios possibles pour la dernière journée.

