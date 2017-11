Maroc: La Cour des comptes recommande une réforme profonde de la CMR

Cette mission dont le travail a duré près d'une année, a notamment examiné le diagnostic et les réformes du régime des pensions civiles, l'investissement et la gestion des réserves et la gouvernance de la Caisse et les frais de gestion.

La réforme devrait également s'inscrire dans une logique de progressivité visant à implémenter la réforme par étapes, selon une feuille de route qui pourrait faire l'objet d'une loi-cadre, ajoute la même source, qui souligne la nécessité de préserver les droits acquis avant la mise en œuvre de la réforme, de préserver le pouvoir d'achat des couches sociales les plus vulnérables et de tenir compte de la pénibilité de certaines activités.

Elle recommande également à la CMR de s'orienter vers une tarification des prestations qui tienne compte de l'évolution démographique, sociale et économique que connaît le pays et à opter pour un taux de remplacement "raisonnable" avec un traitement approprié au profit des populations à faible revenu.

Dans son rapport sur la CMR publié mardi, la Cour des comptes invite la Caisse marocaine des retraites à s'orienter vers la création d'un pôle public, de manière à asseoir une convergence vers un régime public viable et pérenne et à unifier les règles de liquidation des pensions dans l'ensemble du secteur public, rapporte la MAP.

