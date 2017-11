Congo-Brazzaville: Entreprise - Un club d'affaires pour réseauter l'entrepreneuriat national

Favoriser la mise en relation par le réseau et l'interaction entre les institutions, les acteurs issus du secteur privé, de l'entrepreneuriat et de la société civile est le but poursuivi par l'Aries Business Club. Le premier rendez-vous, avec comme invité principal l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, a récemment eu lieu à Brazzaville.

L'Aries Business Club se veut être un lieu d'échanges et de rencontres propices aux idées et aux projets porteurs. L'échange inaugural de ce club, qui vise des rencontres trimestrielles, s'est déroulé sur le thème « Imaginons de nouvelles relations France-Congo ». Autour de Bertrand Cochery et de Loïc Makosso, associé -gérant de la société Aries Investissement, initiatrice de Aries Business Club, plusieurs jeunes entrepreneurs congolais du secteur privé et des cadres du monde de la finance et du développement.

Le débat d'une heure et demie n'a pas suffi à épuiser les discussions sur une nouvelle ère de coopération entre la France et le Congo. Bertrand Cochery a profité de l'occasion pour évoquer la position de la France dans ce pays, premier excédent commercial de la France en Afrique centrale et 4e plus importante part de marché des produits français en Afrique francophone.

Pourtant, le véritable débat a été celui de nouveaux paradigmes d'investissement des entreprises françaises à l'heure où les contraintes économiques actuelles nécessitent de nouvelles approches. Ce débat a été aussi celui des opportunités que peuvent bénéficier le secteur privé et les jeunes entrepreneurs congolais sur l'émergence d'un nouveau cadre de collaboration.

Pour l'ambassadeur de France au Congo, au-delà de la conjoncture économique morose, l'investissement doit répondre « à un ensemble de prérequis » qui tient compte du droit et de l'environnement des affaires. Bertrand Cochery a, d'ailleurs, souhaité l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles d'autant plus que le Congo vise à diversifier son économie. « C'est dans une nouvelle relation basée sur les petites et moyennes industries ou petites et moyennes entreprises, françaises et congolaises que l'on pourra faire émerger une nouvelle génération d'entreprise pour la diversification de l'économie congolaise », a souligné le diplomate français.

Encourager des modèles et rendre visibles les success-story

Plusieurs intervenants à l'Aries Business Club ont évoqué l'amélioration du climat des affaires comme fondement à l'investissement. Toutefois, la mise en place d'une meilleure organisation du secteur privé reste un défi majeur pour le partage d'information nécessaire. Dans ce cadre, a précisé Bertrand Cochery, faire connaître les success-story et les modèles qui servent d'exemple est essentiel.

« Il y a des secteurs sur lesquels les grandes entreprises françaises interviendront toujours. Mais si l'économie congolaise veut se diversifier, elle doit explorer de nouveaux terrains, de nouveaux territoires avec des nouvelles méthodes. Je parle du rôle des incubateurs, pour cela il faut des nouveaux acteurs », a-t-il illustré.

Pour soutenir ces nouveaux acteurs économiques, l'ambassadeur de France au Congo a salué l'Aries Business Club qui peut être, selon lui, un important réseau de partage d'information. Bertrand Cochery a également approuvé l'idée émise par les jeunes entrepreneurs de trouver des facilités dans l'octroi du visa pour voyage d'affaires ou mission. Plusieurs entrepreneurs congolais ayant effectué quasiment toutes leurs études en France ont également souhaité un accompagnement de ce pays dans le développement de leurs entreprises.

Si encourager les modèles est une condition pour stimuler d'autres investissements, cette première édition de l'Aries Business Club a eu le privilège de voir être présenté trois initiatives entrepreneuriales riches d'exemples. Franck Makoye, Rachel Kombela et Baudoin Mouanda, respectivement fondateurs de Day Enterprise (spécialisée dans l'agroalimentaire), de Richel Food (unité agro industrielle destinée à la pré-transformation et au conditionnement des aliments) et photographe professionnel ont tour à tour parlé de leur expérience devant les oreilles attentives de Bertrand Cochery et d'autres entrepreneurs satisfaits des initiatives.