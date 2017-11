Mali: Rencontre littéraire - « Le Mali au-delà du jihad » au rendez-vous à l'Institut français du Congo

La présentation de l'ouvrage par le journaliste français, François-Xavier Freland, aura lieu le 8 novembre à 15h, dans le cadre de l'événement organisé par l'espace culturel français dans la capitale congolaise.

D'une longue tradition, les rencontres littéraires de l'Institut français du Congo (IFC) permettent d'apprendre, de réfléchir, d'échanger, de découvrir et de promouvoir les auteurs francophones. Pour ce 8 novembre, le choix de la direction de l'IFC a porté sur François-Xavier Freland pour son ouvrage « Le Mali, au-delà du Jihad ».

S'agissant du choix de cet auteur français, la directrice déléguée de l'IFC, Marie Audigier, a déclaré que c'est lors du passage de ce journaliste et écrivain à Brazzaville qu'elle lui a proposé d'organiser cette rencontre littéraire, ce qu'il a très gentiment accepté.

François-Xavier Freland est un des plus grands spécialistes au monde du Mali. Depuis 2002, il se rend régulièrement au Mali. Entre janvier 2007 et août 2008, il y a été correspondant pour France 24 et Radio France. En 2007, le Mali semblait être le modèle à suivre en Afrique, en termes de démocratie et de culture. C'était pourtant aussi l'un des plus pauvres du monde, la terre des disettes à répétition, de l'émigration clandestine vers l'Europe. En avril 2007, le président Amadou Toumani Touré avait été réélu haut la main pour 5 ans, sans incident à déplorer. Mais quelques semaines plus tard, la rébellion touarègue avait à nouveau fait irruption au nord. Personne n'imaginait alors que ce foyer d'insurrection entraînerait la chute de l'exécutif, et emporterait le pays dans le chaos et dans une longue guerre contre le terrorisme à la dimension internationale.

L'auteur s'est ainsi retrouvé embarqué dans l'histoire au temps présent, dont les racines et les enjeux sont complexes.

François-Xavier Freland est un journaliste indépendant, ex-correspondant RFI et TV5 au Venezuela. Il est l'auteur de "Générations Beurs" (Autrement, 2003),"L'Africaine blanche" (Autrement, 2004), "Saisir l'immatériel" (éditions Unesco, 2009) et de *Qui veut la peau d'Hugo Chavez ? * (Cherche Midi, 2012).