Congo-Brazzaville: Championnats d'Afrique Zone 4 de volleyball - Des fortunes diverses pour la DGSP et Kinda Odzoho

Donnant le coup d'envoi de la compétition, Jacques Gambou, le directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'éducation physique, a encouragé la Confédération africaine de volleyball zone 4 pour ses efforts dans la mise en œuvre de la politique sportive pour la promotion de cette discipline dans la sous-région. Il a aussi rappelé que malgré le contexte économique mondial actuel qui ne permet plus au Congo d'abriter les compétitions de grandes envergures, « l'organisation de ces championnats témoigne de l'attachement du président de la République à l'unité de la jeunesse d'Afrique centrale », a précisé Jacques Gambou. Cette compétition va se clôturer le 12 novembre.

Les Brazzavillois, qui étaient tout prêts de gagner le premier set, ont craqué dans les derniers instants (22-25) avant de sortir complètement du match (16-25 et 15-25). Ce 8 novembre, ce club affrontera l'Interclub de Brazzaville qui a joué contre la DGSP, le 7 novembre. Lancés au gymnase Henri-Elendé, les championnats de la zone 4 regroupent chez les dames six clubs dont deux de la RDC et un du Gabon. Chez les messieurs, Volleyball club espoir doit disputer le titre avec trois clubs de Brazzaville. « Il vous revient de nous produire un spectacle de nature alléchante qui sera gravé dans nos mémoires car ce genre de compétition permet non seulement de se connaître mais aussi d'échanger des expériences, d'apprécier le niveau technique de nos clubs de la zone et aussi renforcer les capacités techniques de nos joueurs », a commenté Jean Claude Mopita, président de la Fédération congolaise de Volleyball. Il a, par ailleurs, précisé que la compétition permet aussi de préparer les clubs de la zone aux prochains championnats d'Afrique des clubs qui se tiendront la saison prochaine.

Ayant repris confiance après ce set perdu, la DGSP remporte le dernier set par 25-13. Elle affrontera le 8 novembre Canon de Djili qui a battu, toujours chez les dames, Funny du Gabon sur un score de 3 manches à zéro (25-18, 25-8 et 25-6). Kinda Odzoho, l'autre club de Brazzaville, n'a pas abordé de la meilleure des manières la compétition. Chez les dames, ses joueuses ont pris l'eau devant Vita club de Kinshasa 3 manches à zéro (13-25, 21-25 et 20-25). Chez les hommes, Kinda Odzoho a étalé toutes ses limites devant le Volleyball espoir de la RDC.

