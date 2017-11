Congo-Brazzaville: Jumelage - Brazzaville et Dakar entendent développer des projets culturels

La question était au centre de l'audience que le maire central, Roger Christian Okemba, a accordée le 7 novembre à l'Hôtel de ville, à l'ambassadrice du Sénégal au Congo, Batoura Kane Niang.

« Je viens pour présenter mes civilités au maire et raffermir les liens de coopération culturelle entre Brazzaville et Dakar. J'ai aussi échangé avec lui sur les projets communs parmi lesquels l'érection du drapeau sénégalais au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza en hommage au sergent Malamine Kamara », a déclaré l'ambassadrice Batoura Kane Niang.

En effet, le protocole de jumelage triangulaire entre les villes de Brazzaville, Kinshasa et Dakar est le plus récent et date du 27 mai 2015. En 2011, Brazzaville et Dakar avaient signé un plan d'action de l'accord-cadre de coopération. Les deux municipalités se sont engagées à promouvoir leurs échanges dans plusieurs domaines, entre autres, la gestion urbaine, la jeunesse, le développement économique et culturel ainsi que le sport.

La diplomate sénégalaise s'est encore souvenue du rôle historique commun joué par les deux villes dans le cadre de la conquête française en Afrique.

« Brazzaville et Dakar ont été les deux premières capitales du colonisateur. En tout cas, Dakar a été la capitale de l'AOF et Brazzaville celle de l'AEF. Les communautés des deux pays

fréquentent ces deux villes respectives. C'est la raison pour laquelle nous pensons que nous nous sommes liés par l'histoire et par le sang, parce que nous n'oublions pas que ces Sénégalais qui sont ici depuis le 19e siècle se sont mariés et ont eu des enfants avec des Congolais. Il était donc de notre devoir de venir renforcer ces liens entre les deux pays et les deux villes capitales », a conclu Batoura Kane Niang.

Rappelons que l'Afrique occidentale française (AOF) était un gouvernement général regroupant au sein d'une même fédération huit colonies françaises de cette sous-région entre 1895 et 1958. Pour sa part, l'Afrique équatoriale française (AEF) était un gouvernement général regroupant dans une fédération quatre colonies françaises entre 1910 et 1958.