Congo-Brazzaville: Brazzaville - La mairie centrale cherche des moyens financiers pour son nouveau plan d'aménagement

« Je m'étais engagé que Brazzaville devienne une capitale comme toutes les autres capitales du monde. Mais nous devons trouver les moyens de notre politique. Dans le domaine de l'aménagement et du déguerpissement, nous avons choisi un cadre pour nous accompagner. Durant tout mon mandat, je ne souhaiterais pas voir de l'eau insalubre quitter les toilettes pour la rue et des épaves de voitures faire obstruction à la circulation dans les rues de Brazzaville », a indiqué Roger Christian Okemba.

En réponse aux questions sur l'occupation illégale du domaine, la gestion des eaux usées, les nuisances sonores, la gestion des marchés publics parallèles et autres taxes y compris les annonces publicitaires dans le périmètre urbain, Nicodème Okouéré propose de se référer aux délibérations du conseil municipal et départemental de Brazzaville. L'institution compte coopérer avec la police pour infliger des amendes aux citadins inciviques.

La mise en œuvre du nouveau plan d'aménagement nécessite plus de stratégies de la mairie pour mobiliser les moyens financiers. « L'ouverture des églises, de caves, l'affichage des banderoles et autres est fait sans autorisation. Mais cette fois-ci, nous devons veiller pour que tous viennent régulariser leur situation à la mairie centrale, l'unique institution habilitée pour livrer les autorisations du genre. La mairie ne vit que des taxes », a indiqué le conseiller Nicodème Okouéré. Dans son travail, le nouveau conseiller à l'aménagement et au déguerpissement se fera accompagner des agents de la direction de l'environnement de la mairie centrale.

