Congo-Brazzaville: Mondial 2018 - Ibenge rectifie la liste des Léopards contre la Guinée

La qualification pour le rendez-vous planétaire de Russie s'est fortement éloignée de la RDC. Aussi certains joueurs ont-ils choisi de ne pas prendre part au match de la dernière journée des éliminatoires, le 11 novembre à Kinshasa.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football a été obligé de remanier sa liste. Il a rappelé quelques joueurs pour remplacer les absents. C'est le cas d'Harrison Manzala d'Amiens et Kevin Mondeko de Mazembe, qui pourront fêter leur première titularisation avec la sélection A, Yeni Ngbakoto et Jérémy Bokila. La RDC affrontera la Guinée Conakry sans Nicaise Kudimbana (Royal Antwerpen/Belgique), Remy Mulumba (Ajaccio/France), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), Gaël Kakuta (Amiens/ France), Chadrack Akolo (VBF Stuttgart/Allemagne) et Jordan Botaka (Saint-Trond/Belgique).

Ces joueurs ont décliné la sélection pour des raisons de blessures et autres. Aussi le sélectionneur Florent Ibenge a-t-il modifié sa liste des vingt-trois retenus afin de pallier ces absences en cascade. Les convoqués de dernière minute sont donc le gardien Nathan Mabruki du Daring Club Motema Pembe, Yannick Bangala de l'AS V.Club, Harisson Manzala d'Amiens en France, Jeremy Bokila de Cluj en Roumanie, Yeni Ngbakoto de Queens Park en Angleterre et Kevin Mondeko du TP Mazembe.

Notons-le, le regroupement des joueurs a débuté le 6 novembre, avec l'arrivée à l'Hôtel Béatrice à Kinshasa du gardien de but Matampi Vumi Ley et le latéral droit Djo Issama Mpeko du TP Mazembe, le défenseur central Christian Luyindama du Standard de Liège, Chancel Mbemba de Newcastle en Angleterre, Gabriel Zakuani de Gillighian en D3 en Angleterre, Neeskens Kebano de Fulhum en D2 en Angleterre, Joël Kiasumbua de Lugano en D1 Suisse, Wilfried Moke de Konyaspor en Turquie, Fabrice Nsakala d'Alanyaspor en Turquie, Jonathan Bolingi d'Excelsior Mouscron en Belgique, Firmin Mubele de Rennes en France, Arnold Nkufo de Vitoria Setubal au Portugal. Les autres joueurs étaient attendus le 7 novembre à Kinshasa. Les Léopards devraient avoir leur première séance d'entraînement le même jour à partir de 17 heures au stade des Martyrs. « Une large victoire est impérative pour l'équipe nationale. Pour cela, je ne dois pas attendre l'arrivée de tout le monde», a indiqué le sélectionneur Florent Ibenge.

La RDC n'a plus son destin en main. Elle est en deuxième position dans le groupe A avec 10 points et un goal average de +5. La première place est occupée par la Tunisie qui compte 13 points et un goal average de +7. Les Aigles de Carthage joueront leur dernier match à domicile contre les Chevaliers de la Méditerranée de Libye qui comptent 3 points seulement. Mathématiquement, la RDC ne pourrait se qualifier que si la Tunisie chutait lourdement à domicile et que la Guinée perdait largement à Kinshasa. Ce qui est très hypothétique. Wait and see.