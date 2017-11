Congo-Brazzaville: Arterial Network Congo - Les acteurs formés sur la communication

L'antenne nationale du réseau dynamique de la société civile œuvrant pour la promotion culturelle en Afrique organise, du 7 au 8 novembre au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard (CCJBT), un atelier pour permettre à ses membres d'être plus dynamiques.

Opérateurs et animateurs culturels, agents des directions départementales de la Culture et des arts et autres prennent part à la formation ouverte par Vivien Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et lettres de Pointe-Noire, et Alain Rock Ngoma, directeur du CCJBTL. Pendant deux jours, les participants vont plancher sur différents sous thèmes animés par Pierre Claver Mabiala, directeur de l'espace Yaro, Fabienne Bidou, directrice de l'Institut français du Congo de Pointe-Noire et Beril Nzila, directeur de communication du festival Ici C l'Afrique. Ceux-ci portent, entre autres, sur les spécificités de la communication pour les organisations et événements culturels, les dossiers et supports de présentation et vente de spectacles, le dossier de communication, les différents supports et canaux de communication et la communication audiovisuelle.

Cette formation vise à renforcer les capacités des participants sur les aspects liés à la communication et les rendre plus dynamiques et efficaces dans la conception ainsi que la réalisation des projets comme l'a souligné Pierre Claver Mabiala : «La force d'un réseau est d'avoir des membres bien formés et dynamiques. La communication est un pan important pour rendre nos actions visibles et efficaces. Par cette formation, nous voulons permettre à nos membres d'avoir la faculté d'adaptation et d'anticipation dans certains projets».

Donnant la raison de la présence des agents de l'État à cet atelier, il a expliqué : «Souvent les fonctionnaires chargés des activités culturelles ne parlent pas le même langage avec les acteurs sur le terrain. Il y a beaucoup de décalage. Il faut donc un partenariat public-privé pour y remédier. C'est pourquoi nous avons pensé impliquer les agents des directions départementales de la Culture et des arts qui sont aussi nos partenaires.» Inscrite dans le programme d'activités juillet-décembre 2017 d'Arterial Network Congo, la formation sur la communication des structures et évènements culturels a déjà eu lieu à Brazzaville. Après Pointe-Noire, elle se poursuivra à Dolisie.