Congo-Brazzaville: Les acteurs communautaires outillés à la surveillance des cas de paralysie flasque aiguë

La Fondation Bill & Melinda Gates vient d'appuyer financièrement un atelier tenu dans la province du Kwilu, afin de permettre aux relais locaux d'aider à la surveillance régulière des zones de santé pour déceler la maladie.

La formation a ciblé les leaders et les relais communautaires. Elle permet aujourd'hui aux participants d'être en mesure d'assurer la surveillance à base communautaire des cas de paralysie flasque aiguë. Selon le coordonnateur national du Service de promotion de la santé (SPS) de la Caritas Congo ASBL, Jean Munongo, l'organisation de cette formation tombe à point nommé. D'après lui, l'accompagnement, le suivi et la supervision régulière des zones de santé ne devront pas seulement se limiter au niveau des équipes-cadres des zones de santé mais aussi et surtout au niveau des formations sanitaires et de la communauté. « C'est la leçon principale à attirer », a-t-il laissé entendre, tout en ajoutant que le chronogramme des activités de suivi du projet doit être respecté. « Il faudra également encourager les supervisions conjointes avec l'unité centrale du PEV et l'antenne PEV », a souhaité Jean Munongo.

Parlant du déroulement de l'atelier, il a fait savoir que le moment le plus fort reste les entretiens avec les leaders et les relais communautaires formés dans la surveillance à base communautaire des cas de la maladie. De même, cela concerne aussi des autres maladies évitables par la vaccination, le rapportage des données tant programmatiques que financières. Ces acteurs communautaires, a-t-il déclaré, ont effectivement approprié les activités du projet. Quant aux résultats attendus, a-t-il poursuivi, les cinq zones de santé, Vanga, Yasa Bonga, Lusanga, Mungindu et Kingandu sont silencieuses et commencent à notifier des cas de paralysie flasque aiguë.