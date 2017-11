Cameroun: Quatre faussaires arrêtés

Quatre gendarmes et au moins un civil ont été tués depuis lundi 6 novembre par des assaillants non… Plus »

Des perquisitions ont été opérées dans certains domiciles. Une saisie incidente a permis de tomber sur de nombreux cachets d'administrations diverses (autorités administratives judiciaires, policières) implantées dans la ville de Douala et au-delà. Le préjudice au plan économique est important tant pour le Pad que pour l'Etat. Les présumés faussaires ont entre 31 et 42 ans. De source bien introduite, ils étaient capables de signer des exonérations, une prérogative du ministre des Finances.

Une première enquête a été ouverte à la brigade port-sud au cours de laquelle des suspects ont été interpellés avec des documents compromettants. Ils ont été déférés devant le procureur. Après exploitation de la procédure et audition des premiers suspects, le procureur a retourné le dossier en confiant l'enquête cette fois au Groupement de Gendarmerie territoriale de Douala. Commence alors la traque des fugitifs et l'audition de leurs complices qui n'avaient pas encore été entendus.

