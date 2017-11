Burkina Faso: Aristide Bancé en discorde avec Al Masry

Mohamed Ouattara est le premier footballeur burkinabè à remporter la Ligue africaine des clubs champions. Hormis cet exploit, Hassane Boureima Bandé se confirme dans le championnat belge.

Voilà entre autre les bonnes nouvelles que tissent les footballeurs burkinabè expatriés. Aristide Bancé quant à lui, est en discorde avec son club.

Les Marocains du Wydad Athletic Club (WAC) de Casablanca ont remporté la deuxième Ligue des champions d'Afrique de leur histoire samedi en dominant 1-0 les Egyptiens d'Al-Ahly en finale retour (ndlr aller: 1-1), 25 ans, après leur premier sacre continental en 1992. Un sacre qui permet à Mohamed Ouattara de rentrer dans l'histoire comme étant le premier footballeur burkinabè à soulever ce trophée.

L'ex sociétaire de l'EFO qui a disputé l'entièreté du match aller le 28 octobre dernier est resté sur le banc au retour. Hassane Boureima Bandé (19 ans, 10 matches, 8 buts) continue de faire parler de lui.

A la faveur de la 14e journée du championnat belge, il a inscrit le 2e but (68e mn) qui a scellé la victoire (2-0) de Michelen (14e) face à Kortrijk.

Pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 française, un choc entre équipes de footballeurs burkinabè était au programme. Il s'agit de Nantes (4e) de Préjuce Nakoulma (30 ans, 8 matches, 1 but) qui recevait Toulouse (12e) de Steeve Yago (24 ans, 5 matches) et Alban Lafont (18 ans, 12 matches).

Tous ont été titulaires. La victoire (2-1) est revenue à l'équipe hôte avec Préjuce remplacé dans les ultimes moments (90e+5) de la rencontre. Lyon (3e) avec Bertrand Traoré (22 ans, 12 matches, 3 buts) buteur (65e mn) est allé étriller Saint Etienne (0-5). Lourde (3-0) c'est ainsi qu'on peut qualifier la défaite concédée par Strasbourg (18e) à Troyes avec Bakary Koné (29 ans, 7 matches, 1 but) titulaire.

En Ligue 2 (14e journée), Cyrille Bayala (21 ans, 8 matches, 1 but) a disputé l'entièreté de la rencontre lors du déplacement de son équipe Lens (18e) à Nancy (16e). Dans cette formation nancéenne, Anthony Koura (24 ans, 3 matches) a eu enfin son nom sur la feuille de match sanctionné par un nul d'un but partout.

En National (12e journée), Cholet (2e) et Alassane Sango (24 ans, 3 matches) respirent la pleine forme. En déplacement à Herbiers, Cholet s'est imposé 1-2. Sango titulaire a été remplacé à la 85e mn.

Score nul et vierge est le résultat qui a sanctionné la rencontre de la 14e journée du championnat autrichien entre Admira et Wolfsberger AC (8e) avec Issiaka Ouédraogo (29 ans, 10 matches, 1 but) titulaire. 31 minutes est le temps passé sur le terrain de Porto par Bakari Saré (27 ans, 6 matches, 1 but) lors du déplacement raté (2-0) de son équipe Belenenses (7e). Krasnodar (3e) avec Charles Kaboré (29 ans, 11 matchs) est monté sur le podium consécutif à sa victoire 1-3 sur Tosno lors de la 16e journée du championnat russe. Administrativement il est toujours sociétaire de la formation égyptienne de niveau 1 Al Masry.

Mais, il a arrêté toute activité avec le club. En effet, pour non-respect de la clause du contrat, Aristide Bancé ne s'entraine plus et ne dispute plus le moindre match de son club. Joint par nos soins, le joueur a confirmé cela.

Outre les deux mois de salaire qu'Al Masry lui doit, le véhicule et la maison ne lui ont pas encore été offerts, pourtant, cela était prévue par le contrat. Ce qui est sûr, Bancé a informé qu'il ne retournerait plus tant que tout ne sera pas réglé. Affaire à suivre.