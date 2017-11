Maroc: Faire du pays un label d'excellence académique

Conférence annuelle de l'organisation internationale Accreditation council for business schools à Marrakech

La conférence annuelle de l'organisation internationale Accreditation council for business schools and programs région 8 (ACBSP), tenue du 1 au 4 novembre à Marrakech, a été une occasion pour promouvoir la marque "Maroc" et en faire un label d'excellence académique exportateur de connaissance.

Organisée par l'American University of Leadership Morocco Foundation (AULMF) en partenariat avec l'université américaine International University of Leadership (IUL), Florida, sous le thème "L'enseignement et l'entrepreneuriat, leviers du développement du continent africain", cette conférence a pour objectif de renforcer le rôle du Maroc en tant que plateforme d'échange et de partenariats Nord-Sud-Sud.

Selon les organisateurs, le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a accompli des progrès importants dans de nombreux domaines stratégiques du développement institutionnel, économique, social et culturel.

L'approche marocaine de la coopération Sud-Sud a même engendré des axes salutaires de coopération triangulaire Nord-Sud-Sud, faisant du Royaume une plateforme et un relais technique et opérationnel efficace entre les pays du Nord et ceux d'Afrique subsaharienne, ont-ils signalé. Ils ont, par ailleurs, fait savoir que cette édition a offert l'opportunité pour explorer les démarches des universités en vue de soutenir les économies urbaines, l'engagement social et civique, reliant les villes du monde aux capitaux de la connaissance et aux talents mondiaux afin de s'attaquer aux défis sur le plan international.

Dans une déclaration à la presse, le président de l'AULMF et de la région 8 d'ACBSP, Dr. Anass Lahlou, a souligné l'importance de cette conférence qui a eu lieu pour la 1ère fois en Afrique et particulièrement au Maroc, ajoutant que l'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la vision de SM le Roi Mohammed VI pour le développement du continent africain.

Cette manifestation, a réuni des décideurs dans l'enseignement supérieur et de grandes entreprises, des investisseurs, des professeurs de plusieurs universités et des jeunes entrepreneurs, a précisé M. Lahlou. Il a, en outre, souligné qu'il a créé plusieurs établissements universitaires aux Etats-Unis, des campus en Afrique et deux institutions de gestion et de technologie à Rabat et Casablanca, espérant pouvoir réaliser un projet dédié à la création de la ville du savoir (Knowledge City).

La conférence ACBSP, marquée par la participation d'éminentes personnalités, vise à créer une plateforme d'échange d'idées et d'expertise afin d'établir des partenariats durables inter-institutions académiques, professionnelles et gouvernementales pour le développement du continent africain.

Créée en 1988, l'ACBSP est une association américaine qui accrédite des programmes de formation spécialisés en management.

L'AULMF est une fondation qui a pour objectif de développer des actions pour promouvoir le meilleur de la recherche et de l'enseignement supérieur au profit de l'ensemble de la société pour la diffusion des savoirs, l'innovation et l'ascension sociale.