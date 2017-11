Maroc: Le géant britannique du tourisme Thomas Cook promeut la destination marocaine

Le tour-opérateur a convenu d'augmenter l'affluence des touristes britanniques au Royaume

Le géant britannique du tourisme Thomas Cook est confiant quant au potentiel de croissance de la destination Maroc, très prisée par les touristes du Royaume-Uni.

Lors du "World Travel Market 2017" (WTM), l'un des plus grands Salons du tourisme du monde, qui se tient à Londres du 6 au 8 novembre, Thomas Cook, l'un des grands tour-opérateurs dans le monde, a convenu d'augmenter l'affluence des touristes britanniques à destination du Maroc de 70.000 touristes actuellement à plus de 400.000 touristes lors des trois prochaines années, rapporte la MAP.

Le partenariat conclu avec le groupe britannique au Salon WTM "témoigne de la grande confiance" dont jouit le Maroc auprès des investisseurs étrangers et des professionnels du tourisme du monde, a dit le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) Abderrafie Zouiten.

Le partenariat scellé avec Thomas Cook vient s'ajouter aux accords conclus auparavant avec d'autres voyagistes et groupes de référence en vue d'attirer plus de touristes au Maroc, a-t-il ajouté.

"Notre ambition est d'atteindre la barre d'un million de touristes britanniques lors des deux prochaines années", a dit M. Zouiten, soulignant l'importance du marché britannique dans la stratégie de l'ONMT.

Ce marché porteur a connu ces dernières années une évolution "très positive", confortée par la hausse des dessertes aériennes entre le Maroc et le Royaume-Uni, qui ont augmenté d'une cinquantaine de vols hebdomadaires en 2012 pour atteindre 90 vols actuellement, a-t-il précisé.

Et d'ajouter que le nombre de touristes britanniques qui se rendent au Maroc affiche également une tendance haussière et il devrait atteindre cette année 700.000 touristes contre 490.000, il y a quatre ans. Pour tirer profit de la manne touristique du Royaume-Uni, l'un des plus grands pourvoyeurs de touristes dans le monde avec 70 millions de voyageurs par an, l'ONMT a lancé une campagne intensive dans la presse écrite, les magazines spécialisés, les réseaux sociaux et transports publics.

Intitulée "Much Mor" (faisant référence à Morocco/Maroc), cette campagne de communication, qui a été primée plusieurs fois à Londres, vise à inciter les touristes britanniques à aller visiter le pays pour découvrir ses multi-facettes culturelles, sites historiques, mets gastronomiques...

Fort de sa stabilité politique et de son ouverture, le Maroc offre tout ce que le touriste britannique le plus exigeant peut souhaiter: la diversité des paysages, une ambiance humaine unique, un riche patrimoine artistique et des sites historiques d'une valeur inestimable, ainsi qu'une expérience de vie qui marque tout visiteur étranger.

Tous ces facteurs ont incité l'éditeur de guide de voyages Lonely Planet à classer la ville d'Essaouira dans le Top 10 des "Best Value Destinations" à visiter dans le monde en 2018.

Outre les partenariats avec les TO, les tendances des réservations des agences de voyages en ligne comme Expedia, Tripadvisor, lastminute.com...laissent entrevoir de bons résultats lors de la prochaine saison touristique.

Pour l'année 2017, les professionnels marocains du tourisme tablent sur plus de 11 millions de touristes.