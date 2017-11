Maroc: Mohamed Achaour "Lhajjates", une comédie sociale pleine de fraîcheur

Leila Hadioui dégage beaucoup de choses aussi», dit-il avant de conclure : «A travers ce long-métrage, j'espère que j'aurai réussi à faire passer de l'émotion. J'espère qu'il va plaire et qu'il sera vu par le plus grand nombre».

Concernant le casting, le jeune cinéaste explique que c'était la tâche la plus difficile. «Il fallait trouver un groupe et non des individualités. Surtout de trouver des acteurs bien homogènes dans leur rôle et dans un certain âge.

«Les justicières ont pour objectif d'indemniser tout le monde et de récupérer ce que la société leur doit. Un gang de mamies joué par les actrices Raouia, Souad Hassan, Fatima Bouchane et Mina Touraf. Il s'agit en effet d'une comédie sociale pleine de fraîcheur», souligne Mohamed Achaour dans un entretien avec nos confrères de 2M.

Copyright © 2017 Libération.

