Mauritanie: Procès en appel pour le blogueur Ould Mkheitir

Il aura fallu attendre dix mois pour que ce nouveau procès en appel soit enfin programmé, avec de nouveaux juges qui vont siéger aujourd'hui et qui devront se pencher sur la sincérité du repentir du blogueur et statuer en conséquence.

Le 31 janvier dernier, la plus haute juridiction du pays a jugé à son tour que ce n'était pas à elle de se prononcer sur le sujet, et a renvoyé l'affaire devant une nouvelle cour d'appel, autrement constituée.

Le jeune homme a été condamné à mort en première instance pour apostasie suite à un article jugé blasphématoire. Il est en prison depuis plus de trois ans et demi et attendait depuis janvier dernier que soit fixé ce nouveau procès.

