Maroc: La FIFA met en ligne son guide de la procédure de candidature pour le Mondial 2026

Rachid Talbi Alami : Coordination parfaite entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la FRMF

La Fédération internationale de football (FIFA) a mis en ligne, mardi, son guide de la procédure de candidature pour la Coupe du monde 2026, qui sera la première édition à 48 équipes nationales.

"Le processus de sélection du ou des pays hôte(s) de ce rendez-vous mondial se doit d'être au-dessus de tout soupçon", ont déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino et la secrétaire générale Fatma Samoura.

Ils ont affirmé qu'il incombe à la FIFA, "par respect pour le monde du football tout entier, de mener les procédures de candidature et de sélection de manière éthique, transparente, objective et impartiale". "Chaque fan de football devra être capable de comprendre comment et pourquoi ce choix a été fait", ont-ils ajouté.

Dans ce contexte, la FIFA a promis d'évaluer les différentes candidatures sur la base de "critères clairs et objectifs, avec un score attribué à chaque composante de la candidature".

A ce jour, ce processus a été marqué par la présentation de la candidature officielle du Maroc ainsi que par une candidature tripartite Etats-Unis, Canada et Mexique.

L'annonce du pays hôte de la Coupe du monde 2026 se fera le 13 juin prochain, à la veille du coup d'envoi de la phase finale du Mondial 2018 en Russie.

Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a assuré, mardi à Rabat, que son département coordonne parfaitement avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) en ce qui concerne les démarches à entreprendre pour obtenir l'organisation du Mondial-2026.

Répondant à une question orale du Groupe justice et développement à la Chambre des conseillers, M. Talbi Alami a souligné que le Maroc a franchi d'énormes pas en matière d'infrastructures dédiées au sport, aux télécommunications et aux autres volets exigés par le cahier des charges et demeure, ainsi, fin prêt pour abriter cet événement footballistique majeur.

La FRMF a œuvré, en coordination avec l'ensemble des intervenants, pour élaborer un dossier de candidature complet offrant toutes les garanties exigées par le cahier des charges, que ce soit au niveau des installations sportives, de l'hôtellerie, des télécommunications, de la couverture médiatique et la télédiffusion, du transport ou des navettes, a affirmé le ministre, précisant que ce dossier doit être présenté avant le 16 mars prochain.

Par ailleurs, répondant à une question du Groupe authenticité et modernité, sur la gouvernance dans le secteur sportif, M. Talbi Alami a fait savoir que son département se penche actuellement sur la méthode de subvention des fédérations sportives.

Cette révision se fait sur la base de nouveaux critères et conditions concernant, notamment, la distinction entre les sports olympiques et autres, le respect par les fédérations concernées de leurs engagements dans le cadre des contrats-programmes et leurs performances dans les compétitions régionales et internationales.