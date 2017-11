Congo-Brazzaville: Port autonome de Brazzaville - L'entreprise encourt la cessation des activités

Afin de s'enquérir de cette situation pressante, le ministre Fidèle Dimou qui visitait le port Beach, le port public, la gare à passagers et le port de Yoro, s'est entretenu successivement avec les structures dirigeantes du Port autonome, notamment l'intersyndicale, la direction et l'inspection générale.

L'entreprise publique traverse une situation financière et logistique difficile, en raison d'une dette fiscale estimée à plus de 4 milliards FCFA et d'une dette sociale d'environ 1,2 milliard. En plus, depuis quelques mois, le Port autonome de Brazzaville a perdu une bonne partie de ses domaines suite à une opération de spoliation menée par des services de l'Etat.

Au cours d'une descente sur les installations portuaires, le 8 novembre, le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Fidèle Dimou, est allé faire l'état des lieux de la structure et a promis, au terme de sa visite, apporté du sang neuf pour tenter de sauver la situation.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.