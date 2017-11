Madagascar: Grand banditisme - Un évadé de Tsiafahy revient avec un gang

Saisie de l'affaire, la section III de la brigade criminelle a diligenté une investigation laquelle a permis de remonter de fil en aiguille jusqu'à la receleuse, et de mettre la main dans la foulée sur des traces de l'évadé et de ses comparses en cavale.

Moins d'un mois ce coup de théâtre, le fugitif aguerri aux séjours carcéraux a intégré une fois de plus un gang armé, pour renouer avec ses habitudes criminelles. L'escouade de bandits en a néanmoins eu pour son grade lorsqu'elle s'est abattue sur plusieurs foyers aux abords d'Antaninandro la semaine passée. Alors que l'évadé a réussi à se glisser à travers les mailles des filets pour parvenir à s'évanouir dans la nature. L'un de ses comparses est tombé sous les balles des policiers de l'Unité d'Intervention Rapide (UIR), venus in extremis.

