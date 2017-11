Maroc: Habib El Malki à Ouagadougou

La 40ème Conférence des présidents des Parlements des pays africains se penchera sur l'examen de deux questions essentielles, en l'occurrence, la contribution des institutions législatives nationales à la préservation de l'intégrité territoriale des Etats membres et à la consolidation de la paix et de la sécurité à l'échelle du continent.

Elle comprend également Omar Abbassi, du Groupe de l'Istiqlal pour l'unité et l'égalitarisme et Mohamed Lahmouch, du Groupe du Mouvement populaire, selon l'ambassade du Maroc au Burkina Faso.

Cette délégation se compose, notamment de Loubna El Kahli et Omar Fassi Fihri, du Groupe justice et développement, de Ghita Aït Ben El Madani et Fouad Halim, du Groupe authenticité et modernité et de Mohamed Zakrani, du Groupe de l'Union constitutionnelle.

