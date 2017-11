Mali: Microcred - Un encours de crédits de 22.3 milliards de FCFA enregistrés en 2017

A l'occasion des journées portes ouvertes marquant la commémoration du 4ème anniversaire de la société d'investissement qui a vocation d'un groupe d'institutions de microfinance dénommée "Microcred" M. Younoussi Touré, le président du Conseil d'administration a fait le bilan des 4 ans.

Le directeur général du Microcred Mali, prenant la parole dira que le projet d'organiser une semaine porte ouverte est née de la volonté de partager et d'échanger avec les clients, les partenaires et le grand public sur certains sujets de l'univers de la finance et de l'inclusion financière. Il estime que cet évènement renforcera la confiance dans le milieu des affaires et contribuera à structurer la présence de Microcred au Mali.

A l'en croire, l'objectif est de faire connaître le rôle et la place de l'inclusion financière dans l'économie malienne et d'assurer la promotion des activités des acteurs de la microfinance.

Poursuivant, l'orateur dira que la proximité, la simplicité, la fiabilité, la créativité et le dynamisme sont des valeurs qui ont permis à microcred de se distinguer dans 12 pays différents.

Selon lui, ces valeurs ont contribué en 4 ans à hisser Microcred au rang de deuxième institution de microfinance au Mali en termes d'encours de crédit avec plus de 36 000 crédits financés pour un volume de 88.9 milliards de F CFA. Au 30 Septembre 2017, Microcred Mali a un encours de crédits de 22.3 milliards de FCFA pour 11 415 emprunteurs et 8.09 milliards de FCFA pour plus de 29 578 clients épargnants. De telles performances n'auraient pas pu être atteintes sans le dévouement et l'implication des collaborateurs a-t-il souligné.