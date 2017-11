Mali: Filière manque au Mali - 15 milliards de FCFA pour 43 000 tonnes exportées

Par ailleurs, les participants ont passé en revue l'état d'exécution des activités du projet au titre du 1er semestre 2017 et les plans de travail révisés desdits projets, à savoir : l'appui aux filières agroalimentaires d'exportation (FIAGRO), l'appui Cadre intégré du commerce (catégorie 1) et le Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali (catégorie 2).

Cette bonne nouvelle a été donnée par le ministre du Commerce, Abdel Kader Konaté. C'était lors de la récente rencontre statutaire du Comité de pilotage du Cadre intégré renforcé et de l'aide pour le commerce. La rencontre s'est tenue au département du Commerce en présence des membres dudit comité et de l'ambassadeur du Danemark au Mali, Winnie Petersen en sa qualité de représentante du pays facilitateur des partenaires au développement.

