Burkina Faso: 13e édition de la SNI - Que tous les Burkinabè aient accès au net !

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a ouvert le mardi 7 novembre 2017 à Ouagadougou, la 13e édition de la Semaine nationale de l'internet (SNI), qui se tient du 7 au 11 novembre 2017, sous le thème : «TIC et sécurité ».

Du 7 au 11 novembre 2017, la capitale burkinabè vibrera au rythme des Technologies de l'information et de la communication(TIC). Ce mardi 7 novembre, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a donné le top de départ des activités de la semaine. Au menu, ce sont des espaces d'exposition, des conférences-débats et de débats télévisés qui animeront la Semaine nationale de l'internet (SNI). Placée sous le thème : « TIC et sécurité », la SNI selon le Premier ministre, est un cadre qui permettra à l'ensemble des acteurs, des professionnels et des utilisateurs de l'internet, de réfléchir aux problématiques du secteur afin de mieux appréhender la manière qu'il faut pour se servir des TIC.

« De l'incivisme rampant aux attaques terroristes fréquentes en passant par la cybercriminalité, les menaces sont réelles et elles dégradent l'environnement sécuritaire. Le choix du thème de la présente édition est pertinent au regard des défis spécifiques qui se posent à notre pays. C'est pourquoi, nous devons travailler à augmenter la sécurité de l'internet pour éviter que les pirates, les terroristes ne s'introduisent sur les réseaux et les utilisent pour se livrer à des actions criminelles », a-t-il souligné.

Pour le parrain de la cérémonie, Simon Compaoré, par ailleurs ministre de la Sécurité, le thème est une invite à l'endroit de son département à maîtriser et limiter toute utilisation belliqueuse des TIC. « La SNI va donc permettre de renforcer les capacités des citoyens, des entreprises et de les sensibiliser aux enjeux des TIC ».

Développer les infrastructures numériques

La situation interpelle tout le monde et des réflexions au potentiel du numérique dans la sécurisation du pays sont plus qu'utiles. A cet effet, le ministère en charge de l'économie numérique a mis en chantier le programme « backbone » national en fibre optique. A écouter le chef du gouvernement, il permettra l'accès à l'internet sur toute l'étendue du territoire et à moindre coût.

« La 1re phase sera lancée d'ici la fin de l'année pour la réalisation de près de 2001 km de réseau en fibre optique. Nous comptons compléter cela avec 8000 km de fibre optique pour mailler l'ensemble du territoire national », a-t-il précisé. Il y a également le projet d'infrastructure « Cloud » au profit de l'administration, des entreprises et des citoyens. Le G-Cloud est une sorte d'infrastructure virtuelle qui vise à réduire les coûts technologiques par la mutualisation des ressources numériques au sein de l'administration publique. L'occasion faisant le larron, Paul Kaba Thiéba a lancé officiellement, en ce jour d'ouverture de la SNI, le projet « e.BURKINA ». Financé par la Banque mondiale à hauteur de 10 000 000 000 F CFA, le projet vise à développer des applications.

« Nous allons développer des applications pour les artisans, les éleveurs, les agriculteurs et les étudiants. Ainsi, cela va permettre de répondre aux besoins des opérateurs économiques et des paysans », a renchéri M. Thiéba. Prévu pour une durée de cinq ans, le projet « e.BURKINA » porte sur quatre composantes à savoir l'évaluation et la mise à niveau de la stratégie d'administration électronique, la gestion des données et la plate-forme numérique pour la fourniture de services électroniques, favoriser les compétences locales et l'esprit d'entreprise dans l'économie numérique et la mise en œuvre de la gestion du projet, la communication et le suivi-évaluation.