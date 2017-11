Sénégal: Elim. Mondial 2018 - Aliou Cissé « On est relax »

« Le contexte n'est pas le même, se rappelle Cissé, qui était le capitaine de l'équipe. En 2002, il fallait gagner face à la Namibie avec au moins 5 buts d'écart et espérer que l'Egypte n'en fasse pas de même contre l'Algérie. Cette fois, nous avons notre destin en main. Gagner à Polokwane, nous qualifierait, et y prendre un point nous mettrait dans de bonnes conditions avant le match de mardi », a expliqué le coach sénégalais.

« On ne va pas changer nos habitudes, on est relax, mais forcément, la tension va monter petit à petit à l'approche de la rencontre », a indiqué le sélectionneur sénégalais dans des propos relayés par football365.fr.

Le Sénégal s'oppose à l'Afrique du Sud à deux reprises pour le compte des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. En plus de la sixième et dernière journée, les Lions vont rejouer le match qui les avait opposés à l'aller aux Bafana Bafana. Leaders de leur groupe, Aliou Cissé et ses hommes ont beaucoup de chances de l'emporter. C'est donc sans pression qu'ils aborderont ces deux rencontres.

