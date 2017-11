Burkina Faso: Maison d'arrêt et correction de Bobo - «Un vent de liberté» a soufflé sur les détenus

«En rendant les gens heureux, on est heureux soi-même», s'est exprimé Freeman Tapily, invitant les populations à faire un tour dans les Maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Et d'appeler le ministère en charge de la femme à venir en aide aux femmes détenues.

Ce concert est l'œuvre de l'artiste reggae man, Freeman Tapily, promoteur du Festival et président de l'association « African culture », structure organisatrice de l'événement. En dehors de l'aspect festif, les détenus ont eu droit à une assistance juridique. Les membres de l'association ont également partagé le petit déjeuner et le déjeuner avec eux.

A l'occasion de la 8e édition du Festival «Un vent de liberté», organisé les 26 et 27 octobre 2017 à Bobo-Dioulasso, la cour de la prison civile de Bobo-Dioulasso s'est transformée en salle de concert. Détenus, gardes de sécurité pénitentiaire et parents de détenus, ont tous vibré aux sons de la musique burkinabè.

L'association «African culture» a organisé la 8e édition du Festival un vent de liberté, les 26 et 27 octobre 2017 à la Maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso.

