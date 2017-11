Maroc: Se référant au contenu du discours Royal

Dans une déclaration à la presse, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a loué la teneur du discours que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a prononcé à l'occasion du 42ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte qui a réaffirmé encore une fois que le conflit artificiel autour du Sahara marocain ne peut être résolu en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, et en dehors de l'Initiative d'autonomie considérée par la communauté internationale comme étant sérieuse et crédible.

Habib El Malki a également salué le fait de remettre l'affaire du Sahara marocain dans son contexte historique en rappelant les constantes de la position marocaine dans le cadre du plan d'autonomie et du respect des décisions prises par le Conseil de sécurité pour résoudre ce conflit artificiel ainsi que le rejet catégorique de toute tentative d'atteinte aux droits inaliénables du Maroc ou de déviation du processus de règlement onusien.

Habib El Malki a par ailleurs mis en lumière les positions constantes réitérées par le discours Royal et la vision clairvoyante du Souverain concernant la cause nationale et la volonté Royale de poursuivre l'action engagée pour stimuler le développement de nos provinces du Sud via un modèle de développement dans le cadre du projet de la régionalisation avancée en tant qu'initiative socioéconomique, culturelle et humaine visant à réaliser la prospérité et la dignité des citoyens et renforcer leur identité dans le cadre de l'unité nationale. Ce qui est de nature à habiliter ces provinces à devenir le trait d'union entre le Royaume et son environnement africain.

Le président de la Chambre des représentants a enfin réaffirmé l'adhésion pleine et entière du Parlement et sa mobilisation derrière Sa Majesté le Roi pour défendre la cause nationale au sein des instances internationales et pour que le modèle de développement des provinces du Sud soit l'un des piliers de la cohésion sociale et territoriale et de l'approfondissement de la pratique démocratique.