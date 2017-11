Mali: Relance de la poste - Une convention créée la consternation

C'est à l'arrivée des responsables du Groupe banque du Dakar à Bamako pour entamer l'exécution de la convention, que l'affaire à éclater. A en croire, notre source, la convention prévoyait la création d'une société entre les deux parties dont seuls 20% des actions seraient détenus par la poste et le reste par la partie sénégalaise. L'activité principale de cette entité serait le transfert d'argent et plus tard la création d'une banque. Aussi, tous les biens immobiliers de la poste seraient affectés à cette société excepter le siège de la direction générale en face du Grand hôtel.

Malheureusement, l'ex-PDG de la poste, Oualy Sékou Traoré s'est permis de négocier une convention avec le Groupe banque de Dakar, sans se référer à son département de tutelle, le ministre de l'Economie numérique et de la communication. Selon le comité syndical de la poste, cette convention a été signée depuis janvier 2017 et n'a été portée à la connaissance des administrateurs qu'en mars dernier.

