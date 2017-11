Maroc: RAM programme de nouveaux vols spéciaux vers Abidjan

Royal Air Maroc (RAM) a programmé de nouveaux vols spéciaux entre le Maroc et la capitale ivoirienne Abidjan en vue de permettre au plus grand nombre de supporters des Lions de l'Atlas d'assister au match décisif devant opposer, le 11 novembre, les sélections du Maroc et de Côte d'Ivoire.

Les nouveaux vols additionnels renforceront ainsi les vols supplémentaires déjà lancés et au même prix fixe de 2.000 DH TTC (aller-retour), indique le communiqué de RAM, précisant que ces vols seront programmés au départ de Casablanca, Oujda et Fès et viendront s'ajouter aux vols programmés dans la première phase au départ de Marrakech, Tanger et Casablanca.

La vente des billets pour ces vols supplémentaires devait être lancée hier. Royal Air Maroc invite les passagers de ces vols à se présenter aux guichets d'enregistrement 3 heures avant l'heure de décollage, signalant que les bagages en soute ne sont pas autorisés sur ces vols et qu'un seul bagage en cabine est autorisé pour chaque passager.

Par ailleurs, Royal Air Maroc tient à préciser que les passagers doivent obligatoirement être munis du passeport d'une validité d'au moins 6 mois ainsi que du carnet de vaccination international, rappelant que le ministère de la Santé a mis en place un service de vaccination gratuit au niveau de plusieurs centres relevant de ce ministère dans plusieurs villes du Royaume et au niveau de l'Institut Pasteur.