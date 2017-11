Sénégal: Mondial 2018 - Le Sénégal espère prendre son ticket à Polokwane

« Le contexte n'est pas le même, se rappelle Cissé, qui était le capitaine de l'équipe. En 2002, il fallait gagner face à la Namibie avec au moins 5 buts d'écart et espérer que l'Egypte n'en fasse pas de même contre l'Algérie. Cette fois, nous avons notre destin en main. Gagner à Polokwane, nous qualifierait, et y prendre un point nous mettrait dans de bonnes conditions avant le match de mardi », a t-il indiqué.

Le Sénégal est à deux points pour prendre son ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde, Russie 2018. Opposés dans une double confrontation, d'abord le 10 novembre à Polokwane et ensuite le 14 à Dakar, les Lions de la Teranga veulent déjà faire le boulot en Afrique du Sud. Le sélectionneur Aliou Cissé s'est exprimé sur les antennes de RFI pour expliquer cette dernière journée et la qualification à la compétition en 2002.

