Togo: Ces écrivains qui dégainent leurs plumes contre Faure Gnassingbé

La mobilisation du peuple pour le deuxième jour des manifestations a été plus importante que celle… Plus »

Ils n'ont pas voulu se résoudre à un silence complice. En cela, ils sont témoins de leur temps et le peuple leur rendra. L'heure n'est plus d'être « Esclaves », ni d'être « Les Enfants du brésil », pendant que le pouvoir cinquantenaire de Lomé tue, même des enfants.

« Des femmes, des hommes et leurs enfants ont fui la ville pour aller chercher un peu de sécurité dans les villages. Et les paysans, avec leurs faibles moyens, s'organisent comme ils peuvent pour leur fournir de la nourriture. Ils dorment à la belle étoile, ces gens, ces réfugiés de proximité. Peut-être la situation s'aggravera-t-elle.

Les flèches de Sami Tchak paraissent moins acerbes contre le pouvoir en place de Lomé. Et c'est sur sa page facebook que l'écrivain fait des publications qui peuvent ressembler à une chronique sur la situation que vit son pays. Originaire de Sokodé, la ville de l'opposant Tikpi Atchadam, l'auteur de « Al Capone le malien », « Le paradis des chiots », entre autres, s'indigne et prophétise.

« Les nouvelles disent Paix et Célébrations et l'on tente d'en finir avec la récente folie sanglante par de spectaculaires professions de foi et de du pardon. A grand renfort cérémonies officielles de réconciliation.

« A vrai dire, ça date de 1990. Régulièrement, depuis cette période, le peuple se soulève, s'oppose à la famille mafieuse qui dirige le Togo. On lui tire dessus et alors il se calme. Tout se fait loin des caméras.

La « migritude » se définit comme les œuvres littéraires de l'Afrique post-indépendances et produites par les écrivains qui ont migré en Europe ; et qui depuis leur exil dénoncent « Les soleils des indépendances ».

« Que l'on ne nous fasse perdre notre temps avec des petits juristes de pacotille qui viennent nous servir des cours indigestes sur la rétroactivité ou non concernant le retour du verrou du second mandat. Autrement dit, Faure Eyadema Gnassingbé doit-il partir immédiatement ou non ? Bien sûr que si », a-t-il décoché.

Le pays est secoué depuis plus de deux mois par des convulsions politiques sans précédent. Le chef de l'Etat Faure Gnassingbé qui a succédé à son père en 2005, n'entrevoit pas quitter le pouvoir et est sous le feu de la contestation.

