Burkina Faso: Festival Faso Hip Hop - C'est parti pour l'édition 2017

«L'Idée de créer ce festival est partis du constat que la musique Hip Hop n'occupe plus sa place d'antan. Il est donc destiné à redonner un souffle nouveau au mouvement hip hop au Burkina», a expliqué Opouna Coulibaly dit Docteur Ké lors de la conférence de presse de lancement ce mercredi 8 novembre.

«Faso Hip Hop» se veut donc une scène 100% Hip Hop pour les rappeurs, beat boxers, breakers et autres praticiens de cet art.

L'édition 2017 réunira sur un même plateau les ténors de cette musique du Burkina et d'ailleurs. Il s'agit notamment de Smockey, Duden J, Leekma, Basic Sool, Kouakadry, Thaliane, Onasis, Busta Gaenga, Will B Black, Art Melody, Amzy, Askoy, Players (tous du Burkina), Milly Parkeur du Togo, Sage Soldat du Niger, Kemit du Gabon, Duny Yaam, Black Jack Démocrates o de la France, Defty de la Côte d'Ivoire.

Durant trois jours donc, ces artistes échangeront à travers des formations et partages d'expériences et se succéderont sur scène la nuit tombée pour des prestations live et gratuites devant la cité universitaire de la Patte d'Oie, le quartier qui a vus naître la plupart de ces groupes Hip Hop burkinabè.

En plus, il y aura des concerts Faso all night, des projections de films documentaires et une rue marchande. Cette année, en plus du spectacle qu'il donnera, le groupe Kounandi profitera de l'occasion pour lancer son single intitulé «M'Ba Raam».