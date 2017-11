Mali: Secteur minier - Diversifier pour valoriser la production malienne

Selon des chiffres du ministère des Mines, le sous-sol malien dispose d'importantes quantités d'or. La production annuelle d'or pourrait atteindre 10 millions de tonnes par an compte tenu des gisements importants dont dispose le Mali. Le Mali, qui est 3e producteur d'or en Afrique, envisage de faire grimper sa production et bousculer ainsi les colosses de l'Afrique (Afrique du Sud et Ghana) de l'industrie aurifère.

Le département semble disposer aussi d'indices prometteurs sur le potentiel en terres rares et autres matières. Cependant, les services du ministère des Mines confirment qu'un plan spécifique est dédié à développer à très court terme l'industrie du phosphate et des engrais, dont le retour sur investissement est prévu dans les quelques mois à venir.

Le développement du secteur minier, réclamé de longue date par les opérateurs et les spécialistes, permettra à la fois de libérer l'investissement et de dégager des volumes à l'exportation, à l'heure où les recettes tirées de la commercialisation du coton se rétrécissent.

Le gouvernement est sur le point de relancer l'industrie des mines, une mesure phare de la feuille de route du ministre des Mines, Pr. Tiémoko Sangaré. Il semble disposer d'une cartographie des régions à fort potentiel, voire des matières et des minerais qui feront l'objet d'exploitation dans les années à venir. Il s'agit, entre autres, du fer, du phosphate, de l'or, du plomb, du zinc, des matières utiles à l'industrie et des pierres décoratives.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.