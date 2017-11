Burkina Faso: "Immixtion" à la RTB "/ Le ministre Dandjinou - Je ne suis pas le directeur de publication des médias ..."

La ministre déléguée chargée du budget, Clémence Edith Yaka, a fait le point sur le dossier d'apurement de la dette de la presse. A l'heure actuelle, le ministre Dandjinou a relevé que sur 406 dossiers, 336 ont été traités et plus de 801 millions de F CFA sont payés ou en cours de l'être.

Ces nouvelles mesures, selon le porte-parole du gouvernement, découlent d'une évaluation faite par l'Institut national des statistiques et de la démographie (INSD) et le Bureau burkinabè de suivi-évaluation. De l'étude qui a concerné 3037 personnes des 45 provinces, il ressort que plus de 60% des enquêtés sont satisfaits de la journée continue.

Le gouvernement a, au cours de ce Conseil, réajusté les horaires de la journée continue de travail. A compter du 1er janvier 2018, les heures de travail sont fixées de 7 h 30 à 12h 30 et 13h à 16. Pour la journée du vendredi, la reprise du travail dans la soirée est prévue pour 13 h 30 et la fin pour 16h30.

«Une partie de cette bourse était aussi attribuée au ministère des Affaires étrangères et des Burkinabè de l'extérieur pour les enfants des agents du département de retour de leur mission diplomatique», a-t-il expliqué.Le présent décret consacre désormais 13 types de bourses et pour cette année, 2300 bourses ont été attribuées, foi du ministre.

Pour le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, Rémis Fulgance Dandjinou, ce décret va permettre une meilleure transparence et une bonne gestion des bourses. A l'écouter, la bourse spéciale était gérée de façon discrétionnaire par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.

L'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LC), à l'issue d'un audit sur la gestion des bourses d'études, de stages et des aides financières, avait suggéré la suppression de la bourse spéciale.

