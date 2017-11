Cote d'Ivoire/Maroc: Wilmots veut "une équipe pour aller au combat"

La Côte d'Ivoire et le Maroc disputent la finale du groupe C pour l'unique ticket qualificatif pour le Mondial russe en 2018.

On sait ce qu'on doit faire pour se qualifier. Je suis content d'être dans cette situation», a indiqué Wilmots. Face au Maroc, samedi, au Felicia, tout résultat autre que la victoire élimine la Côte d'Ivoire d'une quatrième Coupe du monde consécutive. Et il en est conscient. «Il n'y a pas de calculs à faire», a-t-il soutenu.

Apparu plus relaxe accompagné de Kolo Touré, il a affiché son optimisme à l'approche de ce match capital de la 6ème journée des qualifications dans le groupe C dominé par le Maroc (9 points).

Il y a aussi Jonathan Kodjia et Joris Gnagnon qui ont des petits soucis. Mais ils suivent des soins. Ils ont passé une IRM ce jour. Nous devons nous assurer de l'état de forme de tout le groupe et ne pas faire d'erreurs. On a besoin d'une équipe qui va aller au combat», a déclaré Wilmots.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.