Angola: Les restes mortels du secrétaire de la JMPLA pour l'éducation politique reposent à Santa Ana

Luanda — La dépouille mortelle du secrétaire pour l'éducation politique et patriotique du Comité national de la JMPLA, Fernando Daniel Marcelino da Silva, reposent depuis ce mercredi, au cimetière de Santa Ana à Luanda.

Fernando Daniel est mort dimanche dernier (5), à Luanda. Parmi les différents postes, il était le deuxième secrétaire provincial de la JMPLA de Luanda.

Dans un message de condoléances parvenu à l'Angop, le Secrétariat du Bureau politique du MPLA regrette la « disparition prématurée de ce militant dévoué qui, très jeune, âgé de 35 ans, avait encore beaucoup à donner pour la consolidation des acquis déjà réalisés par le peuple angolais et pour le développement harmonieux de l'Angola".

« En ce moment de douleur et de deuil, le Secrétariat du Bureau politique du MPLA s'incline devant la mémoire du camarade Fernando da Silva, qui, dans sa vie, a su être un bon éducateur social, et au nom des militants, sympathisants et amis, adresse à la famille endeuillée et à la JMPLA ses condoléances les plus sincères".

À son tour, la JMPLA a dit que l'organisation perd de façon inattendue, un patriote ardent et le MPLA, un militant de tempérament élevé, dédié à la cause de la jeunesse et qui laisse des exemples de grande abnégation dans la tâche de construire une société plus juste et plus prospère.

Le MPLA, la JMPLA et de la jeunesse angolaise vient de perdre un des fils de l'Angola, activiste et chef de file, que les Angolais, sans distinction, doivent être fier, lit-on le document de l'organisation sur le décès.

Le défunt est né le 24 juin 1982 dans la province de Malange, fils d'António Morais da Silva et de Filomena António Marcelino. Marié à Carla Regina Mendes Duval da Silva, il laisse quatre enfants.

En 2017, il a obtenu son diplôme en relations internationales à l'Université privée d'Angola (UPRA).

Il était chef du Département de l'information du Comité provincial du MPLA de Luanda, membre du Comité national de la JMPLA, conseiller du vice-gouverneur de Luanda pour le secteur politique et éducatif.