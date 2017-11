Congo-Brazzaville: AC Léopards - Rémy Ayayos Ikounga voudrait prendre sa retraite sportive

Dans sa livraison du 30 octobre dernier, notre confrère "Le Patriote" annonçait le départ du président du club de football de Dolisie. Cette information qui a suscité l'émoi et le doute dans les milieux sportifs a amené notre rédaction à faire, elle aussi, des investigations.

L'information n'est pas encore officielle. Mais les arguments présentés par "Le Patriote" sont plus ou moins cohérents. Visiblement, la flamme du président des Fauves du Niari avait un peu faibli. Il y a lieu de constater qu'il n'avait plus le même engagement ces deux dernières années, même si par souci d'orgueil, il a tenu à prouver qu'il restait le meilleur et que l'équipe qu'il avait bâtie restait toujours la plus forte du pays.

Or,le football est fait de passion. Quand il n'y en a plus ou encore quand il n'y a plus la même flamme, n'est-ce pas juste de s'interroger sur la suite à donner à une carrière, surtout quand on a tout gagné et qu'on n'a plus rien à prouver. En neuf saisons, faut-il le rappeler, l'AC Léopards du colonel Rémy Ayayos Ikounga a remporté beaucoup de trophées. Au niveau national, les Fauves du Niari ont été sacré champions du Congo à quatre reprises (2012, 2013, 2016 et 2017) et cinq fois vainqueur de la coupe du Congo (2009, 2011, 2013, 2016 et 2017). L'équipe féminine a aussi gagné à cinq reprises la même coupe(2012, 2013, 2014, 2015 et 2016), contre un titre national en 2016.

Sur l'échiquier continental, Rémy Ayayos Ikounga peut se féliciter d'être le président du club congolais ayant joué le plus de matches de coupes d'Afrique. L'AC Léopards a gagné la coupe africaine de la Confédération en 2012. Le club de Dolisie a disputé la phase de poules de la Ligue africaine des champions en 2013 puis a été éliminé en demi-finale de la coupe de la Confédération en 2014. C'est la moisson qu'aucun dirigeant de football national n'a jamais récolté.

C'est aussi grâce aux performances de l'AC Léopards que le nombre des représentants congolais engagés en compétitions africaines est passé de deux à quatre. Rémy Ayayos Ikounga est aussi l'un des dirigeants qui a engagé le plus de moyens dans le football au point de parrainer même trois équipes de Ligue 1 congolaise, à savoir l'AC Léopards (messieurs et dames) , les Jeunes Fauves, la Jeunesse sportive de Poto-Poto, sans compter les autres formations qui bénéficiaient de ses apports massifs.

Cependant, selon nos sources, le président Rémy Ayayos Ikounga serait convaincu que son rêve de gagner la Ligue africaine des champions n'est peut- être plus réalisable, vu la dimension que prennent chaque jour ses concurrents, notamment les clubs maghrébins et sud-africains.

Gagner la Ligue des champions, c'était sans doute la seule raison qui le maintenait encore engagé et déterminé. En plus , son entourage révèle aussi que le colonel serait toujours très affecté par l'état de santé du capitaine emblématique de l'AC Léopards, Rudy Guelord Bhebey Ndey, dont il s'occupe à grand frais et pour lequel, il s'était senti abandonné par les autorités.

Joint par notre rédaction, le président de l'AC Léopards n'a pas voulu nous répondre. Toutefois, son entourage familial et son cercle d'amis confirment cette retraite sportive. Il appartiendra sûrement au plus grand club du Niari de revoir sereinement ses ambitions pour la suite.

Mais nous sommes convaincus que leur président restera certainement un des donateurs au sein du club. L'occasion est donc donnée à d'autres dirigeants de se prononcer afin de relayer Rémy Ayayos Ikounga. Ce qui est une certitude, le retrait de ce grand dirigeant sportif laissera un grand vide dans le football congolais. A d'autres de s'inspirer de son modèle.