Afrique: ONU et la sécurité sur le continent - On ne sait plus à quel saint se vouer

Hors-jeu pour combattre les djihadistes au Mali, les hommes armés non identifiés en République démocratique du Congo et les rebelles du Sud Soudan... ou ramener la paix en République centrafricaine.

Du coup l'Onu est déséquilibrée, elle vampirise les propres capacités d'aide, et se transforme en une machine de sympathie avec les populations... et glisse vers de longs séjours d'impuissance.

Aujourd'hui, si le fossé se creuse entre l'Onu et son propre plan de sécurité en Afrique, c'est à cause de son manque de concentration sur sa mission, d'interposition en Afrique.

L'Onu ne peut plus établir un diagnostic "sérieux" pour le Soudan du Sud... avec des populations dispersées. L'Onu ne peut plus donner une explication à leur long séjour en République démocratique du Congo.

Pendant ce temps les congolais se tuent entre eux, les congolais sont tués par des hommes armés non identifiés. C'est-à-dire que le pays de Joseph Kabila connaît un effondrement de sa population... la République démocratique du Congo, prise dans sa globalité est à zéro : une note aimantée par la mauvaise gouvernance, la mal démocratie et l'insécurité. Cet écartement des congolais est bien connu de l'Onu.

L'Onu et ses systèmes actuels de sécurité ou d'interposition agonissent de partout : le Mali, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, les interpositions Onusiennes, diplomatiques ou militaires ressemblent à une volonté de tromper ou de déformer la vérité militaire sur le théâtre des opérations, d'autant plus que le Mali, la Centrafrique, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo ne sont pas sorti de l'ornière. 3 ans en Centrafrique, 5 ans au Mali, 5 ans au Soudan du Sud, plus de 10 ans en République démocratique du Congo, la présence de l'Onu dans ces pays ne chiffre plus la réalité des besoins, mais un projet pour la travestir.

L'Onu n'est plus ce qu'elle était : ses conclusions diplomatiques, militaires n'inspirent plus confiance. L'Onu considérée comme solide médiatrice des conflits en Afrique à l'époque de Uthant, Kurt Wadheim, est aujourd'hui frappée par l'opprobre qui ombre ses actions.

