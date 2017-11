Congo-Brazzaville: Développement durable - Le Prix UNESCO-Japon récompense trois lauréats

La 3e édition du concours a couronné l'entreprise sociale Zikra de Jordanie, le projet Hard Rain de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que l'école primaire de Sihlengeni du Zimbabwe pour leurs projets innovants au niveau local, régional et international.

Les lauréats ont reçu chacun une somme de 50 000 dollars du financement japonais. Ce prix distingue des projets et des programmes remarquables dans le domaine du développement durable.

La directrice générale sortante de l'Unesco, Irina Bokova, a expliqué que "les Objectifs de developpement durable (ODD) sont la marque d'une reconnaissance forte de la part de la communauté internationale du fait que les pays ont besoin de l'ODD pour faciliter la transition vers une société verte ".

Pour le ministre japonais de l'Éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie, Yoshimasa Hayashi, " ce prix marque le point de départ d'un voyage et non sa ligne d'arrivée". Ajoutant : "Je suis impatient de connaître les différents efforts qui seront entrepris par les lauréats pour mener à de nouveaux progrès en matière d'ODD et de qualité de l'éducation partout dans le monde ".

L'école primaire de Sihlengeni du Zimbabwe a été récompensée pour son programme "Permaculture", et son approche holistique procurant aux apprenants des compétences de la vie courante tout en réduisant la dégradation des sols et le déboisement. "L'avenir est radieux pour notre oasis verte du Zimbabwe ", a déclaré le directeur de cette école, M. Sibanga Ncube. Selon lui, ce prix renforce la motivation de son école et des communautés avoisinantes pour leurs futurs travaux dans le domaine de l'ODD.

Zikra doit sa récompense à son programme d'apprentissage populaire en faveur de l'équité entre les communautés rurales et urbaines par le biais du "tourisme d'échange". Sa co-fondatrice, Lama Kathieb, a fait savoir que : "Notre travail a été consacré à la redécouverte des savoirs locaux et à leur utilisation pour produire des solutions aux combats que mène actuellement la communauté. Nous remercions l'Unesco et le gouvernement du Japon de nous avoir récompensés avec ce superbe prix".