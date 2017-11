Angola: La ministre de la Culture veut que les églises agissent en conformité avec la loi

Luanda — Les églises doivent agir en conformité avec la Loi établie et en défense du bien commun, a recommandé mardi à Luanda, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

La ministre a tenu ces propos durant l'audience qu'elle a concédé à certains leaders religieux, notamment la prophétesse Suzeth João de l'Eglise Teosófica Espírita et le révérend Luís Nguimbi du Forum Chrétien Angolais.

D'après la gouvernante, les églises sont des partenaires privilégiées de l'Etat et que leur action peut et doit contribuer au bien-être de la population, outre de fortifier la Nation dans toute sa grandeur matérielle et spirituelle.

Carolina Cerqueira a souligné l'importance du travail de socialisation des institutions religieuses au profit de la fortification du tissue social avec des valeurs morales, civiques et patriotiques solides et basées sur des principes de fraternité, solidarité et de respect.

La ministre s'est dit préoccupée de l'augmentation de sectes et groupes de prière qui, en marge de la loi, créent l'instabilité sociale, à travers des pratiques antisociales qui souvent lèsent la morale publique et la dignité de la personne.

Des efforts pour remédier à cette situation, a-t-elle indiqué, seront déployés à travers des mesures adéquates du point de vue judiciaire et criminel conformément à la loi en vigueure.

De l'autre, elle a annoncé qu'une rencontre nationale avec les églises aurait lieu cette année en vue de passer en revue le rôle de l'Eglise dans les communautés.