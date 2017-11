Ethiopie: La Norvège promet de dynamiser son partenariat avec l'UA

En visite officielle en Ethiopie, le prince héritier, Haakon Magnus, et la princesse Mette-Marit ont assuré, le 7 novembre, que leur pays va renforcer ses relations avec l'organisation panafricaine pour lutter contre les conflits.

« La poursuite de la paix dans le monde est depuis longtemps une priorité pour la Norvège, tout comme celle du respect de la dignité humaine », a déclaré le prince héritier, qui a qualifié ces domaines de « premiers piliers du partenariat » entre les deux parties. « Renforcer les capacités civiles de l'UA pour les opérations de soutien de la paix, de prévention des conflits et de médiation est l'un des domaines de coopération entre l'UA et la Norvège », a-t-il précisé.

Haakon Magnus a salué l'Union africaine (UA) pour ses actions visant à régler les problèmes de paix et de sécurité à travers le continent. « L'UA a montré ses capacités de meneur en matière de paix et de sécurité, qui est le premier pilier de notre partenariat. Beaucoup de choses ont déjà été réalisées (... ). Je salue tous ceux qui travaillent pour protéger les innocents et combattre l'extrémisme violent, y compris les nombreux et courageux soldats de la paix africains », a-t-il dit.

« La Norvège est candidate à un siège au Conseil de sécurité pour la période de 2021-2022, et nous espérons que cela nous fournira l'occasion de renforcer notre relation avec l'UA sur les questions de paix et de sécurité », a poursuivi le prince héritier.

Il s'est, par ailleurs, réjoui de ce que la bonne gouvernance et les droits de l'Homme, ainsi que le développement durable et la création d'emplois sont les autres piliers du partenariat entre l'UA et la Norvège.