Cameroun: Ça y est ! La classe moyenne Afro a enfin son événement de divertissement en occident.

En plus des navettes mises à dispositions des invités à partir de la gare la plus proche, bien d'autres surprises sont prévues, comme l'explique Erik KAKE, Président de Mariage Afro SAS

Organisé par la start-up culturelle Mariage Afro (www.mariageafro.fr) basée à Paris, une plateforme d'organisation des mariages Afro et d'intermédiation événementielle comptant entre autres une place de marché (Marketplace)et plus des milliers de prestataires événementiels de toutes les cultures, le Gala Afro Night est accessible à guichet fermé et aura pour Guest star la chanteuse Nadia Ewande qui offrira un concert en live accompagnée de son orchestre de Jazz africain.

Un événement festif qui vise à réunir en un même lieu de divertissant, la fine crème de la diaspora africaine (jeune intellectuels, cadres, homme d'affaire, médecin, ingénieur, infirmier, enseignant chercheur, entrepreneur... ) qui à cause des pressions professionnelles ne dispose souvent ni de temps, ni de cadre de divertissement qui soit à la hauteur de leur rang social. Une occasion qui resserrera les liens dans les jeunes couples et rapprochera les jeunes célibataires.

