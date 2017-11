Ile Maurice: Voleurs circulant à moto - Un butin de Rs 57 000 emporté en une journée

La confirmation vient du Premier ministre (PM) lui-même. Le Board of Investment (BOI) a bel et bien… Plus »

Aux alentours de 16 h 15, une Française a porté plainte pour vol au poste de police de Trou-Fanfaron. Dans sa déposition, elle a allégué qu'elle se trouvait à la rue Barbeau, à Port-Louis, vers 13 h 30, lorsqu'un motocycliste aurait ralenti. Il se serait approché d'elle avant de lui arracher son sac à main. Celui-ci contenait des documents personnels et son téléphone cellulaire de la marque Samsung d'une valeur de Rs 15 000. Ainsi que la somme de Rs 5 000 et 50 euros. La Française a subi des blessures lors de cette attaque et a reçu des soins.

